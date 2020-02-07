Сноуден решил продлить вид на жительство в России

Сноуден решил продлить вид на жительство в России

07.02.2020, 16:12, Новости дня

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден захотел продлить вид на жительство в России, срок которого истекает в апреле, рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

«По просьбе Эдварда я готовлю документы в миграционную службу МВД РФ для продления вида на жительство», – сказал он, передает «Интерфакс».

Адвокат отметил, что они обсудили это 6 февраля. У Сноудена «все в порядке», он «работает», с ним его жена. Кучерена пока не знает, будет ли Сноуден просить предоставить ему российское гражданство, так как пока они это не обсуждали.

Напомним, в сентябре прошлого года Сноуден заявил, что живет в России, поскольку остальные страны побоялись предоставить ему убежище. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как менялось отношение Сноудена к России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика