Сноуден решил продлить вид на жительство в России

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден захотел продлить вид на жительство в России, срок которого истекает в апреле, рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.
«По просьбе Эдварда я готовлю документы в миграционную службу МВД РФ для продления вида на жительство», – сказал он, передает «Интерфакс».
Адвокат отметил, что они обсудили это 6 февраля. У Сноудена «все в порядке», он «работает», с ним его жена. Кучерена пока не знает, будет ли Сноуден просить предоставить ему российское гражданство, так как пока они это не обсуждали.
Напомним, в сентябре прошлого года Сноуден заявил, что живет в России, поскольку остальные страны побоялись предоставить ему убежище. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как менялось отношение Сноудена к России.
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