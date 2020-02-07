В подмосковном Подольске во время урока физкультуры скончался школьник

В Подольске (Московская область) во время урока физкультуры скончался школьник.

Об инциденте сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В каком классе учился мальчик, не уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Причина смерти несовершеннолетнего устанавливается.

Случаи смерти детей во время уроков далеко не единичны. В ноябре 2019 года в Крыму во время урока географии умер школьник. Известно, что у ребенка ранее имелись проблемы со здоровьем. В мае прошлого года школьница умерла во время экзамена по математике.

Источник: Вести

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