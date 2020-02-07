Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи

Представители кабинета министров и администрации руководителя РФ прилетели в Сочи, где уже несколько часов проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, передает "Интерфакс".
Ранее сообщалось о том, что из-за непогоды российская делегация, в составе которой, в частности, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, не смогла вылететь из Москвы к началу встречи двух президентов.
В итоге лайнер специального летного отряда "Россия" с делегацией и сотрудниками СМИ совершил вынужденную посадку в аэропорту Кавказских Минеральных вод, откуда после дозаправки взял курс на Сочи.
Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Оба лидера обсуждают вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Минском, в частности, ситуацию с поставками российской нефти и газа, а также интеграционные процессы в рамках Союзного государства.
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