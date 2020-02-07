ВОЗ сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса

ВОЗ сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса

07.02.2020, 16:06, Новости дня

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о нехватке средств защиты от коронавируса 2019-nCoV. Об этом гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус сообщил в Twitter.

"Я подчеркиваю, что мир столкнулся с хроническим недостатком индивидуальных защитных средств", – написал он. Не помогает, по его словам, даже то, что ВОЗ "направляет наборы для проведения анализов, маски, перчатки, респираторы и защитные халаты в страны каждого региона".

Гебреисус добавил, что самое главное в борьбе с новым типом коронавируса – солидарность.

"Мы мобилизуем все ресурсы ООН и объединяем партнеров, чтобы помочь странам ответить на вспышку 2019-nCoV", – отметил он.

Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксировали в китайском городе Ухань декабре 2019 года. По последним данным, число заразившихся в КНР превысило 31 тысячу человек. 636 человек из заболевших скончались, на карантине находятся свыше 186 тысяч.

Источник: Вести



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