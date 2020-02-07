Режиссера Александра Хвана госпитализировали в тяжелом состоянии

Режиссера Александра Хвана госпитализировали в тяжелом состоянии

07.02.2020, 16:06, Новости дня

Российского режиссера, актера Александра Хвана госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным некоторых СМИ, у него бронхит.

Как сообщает "Пятый канал", ближайшие дни Хван проведет под наблюдением медиков.

62-летний режиссер чувствовал себя не очень хорошо на протяжении нескольких последних дней. В ночь на 7 февраля Александру Хвану стало совсем плохо, он вызвал скорую помощь. Как сообщает "Московский комсомолец", режиссер находится в реанимации. В то же время отмечается, что он пребывает в удовлетворительном состоянии. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Александр Хван известен как режиссер фильмов "Дюба-дюба", "Умирать легко", "Кармен". Кроме того, в некоторых лентах он появлялся в качестве актера. На его счету роли в фильмах "Питер FM", "Мания Жизели" и сериале "Дети Арбата".

Ранее сообщалось, что режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию и находится в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у него случился ишемический инсульт.

Источник: Вести



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