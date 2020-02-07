СМИ: Трамп накричал на Джонсона по телефону

СМИ: Трамп накричал на Джонсона по телефону

07.02.2020, 16:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп накричал на премьера Британии Бориса Джонсона в ходе телефонного разговора из-за того, что британские власти ограничили, но не запретили Huawei принимать участие в разработке 5G в Британии, утверждают СМИ.

Находившиеся в кабинете Джонсона люди были ошеломлены грубостью Трампа, передает «Коммерсант» со ссылкой на издание Financial Times, которое, в свою очередь, ссылается на источники.

Один из собеседников отметил, что Трамп был «в ярости» и выразил ее в самых «энергичных выражениях».

При этом Белый дом высказался о разговоре глав государств нейтрально, пресс-служба Джонсона также ничего похожего не упоминала о диалоге лидеров стран.

В январе сообщалось, что Джонсон принял решение разрешить китайской компании Huawei участвовать в запуске сети 5G на территории Соединенного Королевства.

В СМИ премьеру Великобритании Борису Джонсону предрекли «дипломатическую войну» с президентом США Дональдом Трампом из-за планов Лондона подписать контракт с китайской телекоммуникационной компанией Huawei по разработке сети 5G.



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