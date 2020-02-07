Черногорские власти решили отложить скандальный законопроект о религии

Глава правительства Черногории Душко Маркович отложит применение закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи, утверждают СМИ со ссылкой на источники.

«Как сообщил всем председателям оппозиционных партий комиссар Варгейи, премьер известил его, что этот закон не будет применяться до тех пор, пока Конституционный суд Черногории не примет решение по данному вопросу. А после этого премьер будет ждать, пока правомочность закона окончательно не подтвердится Европейским судом по правам человека в Страсбурге», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, из-за спорного законопроекта о религии в Подгорице в начале февраля состоялось самое массовое шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви. По разным подсчетам, в защиту СПЦ собрались до 25 тыс. человек.

В декабре парламент Черногории утвердил закон, который вызвал протесты. В СПЦ опасаются, что начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной Черногорской «автокефальной» церкви.

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