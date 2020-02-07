Разборку смартфона Motorola Razr с гибким дисплеем показали на видео

В Сети появился видеоролик, в котором продемонстрирован процесс разборки смартфона Motorola Razr с гибким дисплеем. Возрождённая производителем «раскладушка» ещё не доступна для покупки, но уже с 18 февраля поклонники финского бренда смогут оценить новинку, а пока – только увидеть внутренние особенности устройства.

На данный момент Motorola Razr – единственный из официально презентованных смартфонов с гибким дисплеем, выполненных в формате «раскладушки». Через несколько дней южнокорейская компания Samsung представит свою подобную разработку, и уже тогда пользователи смогут сравнивать аналоги. В кадрах появившегося в Сети ролика можно увидеть, что разборка девайса требует особой осторожности и ловкости. Специалисты использовали конструкцию, при которой для снятия экрана требуется предварительно разобрать весь смартфон.

В Motorola Razr применили ряд инновационных решений. К примеру, две аккумуляторные батареи с приблизительно одинаковой ёмкостью – 1205 и 1245 мА/ч. Одна из них не напрямую, но практически прикреплена к экрану, поэтому её извлечение – процесс трудоёмкий. Ещё одной «изюминкой» обновлённой «раскладушки» от Motorola является экран, не крепящийся к внутренней рамке. Его просто извлекают из шасси, сняв ограничивающие действие элементы.

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