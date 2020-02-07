Разборку смартфона Motorola Razr с гибким дисплеем показали на видео

В Сети появился видеоролик, в котором продемонстрирован процесс разборки смартфона Motorola Razr с гибким дисплеем. Возрождённая производителем «раскладушка» ещё не доступна для покупки, но уже с 18 февраля поклонники финского бренда смогут оценить новинку, а пока – только увидеть внутренние особенности устройства.
На данный момент Motorola Razr – единственный из официально презентованных смартфонов с гибким дисплеем, выполненных в формате «раскладушки». Через несколько дней южнокорейская компания Samsung представит свою подобную разработку, и уже тогда пользователи смогут сравнивать аналоги. В кадрах появившегося в Сети ролика можно увидеть, что разборка девайса требует особой осторожности и ловкости. Специалисты использовали конструкцию, при которой для снятия экрана требуется предварительно разобрать весь смартфон.
В Motorola Razr применили ряд инновационных решений. К примеру, две аккумуляторные батареи с приблизительно одинаковой ёмкостью – 1205 и 1245 мА/ч. Одна из них не напрямую, но практически прикреплена к экрану, поэтому её извлечение – процесс трудоёмкий. Ещё одной «изюминкой» обновлённой «раскладушки» от Motorola является экран, не крепящийся к внутренней рамке. Его просто извлекают из шасси, сняв ограничивающие действие элементы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Политолог Блохин о соперниках Трампа: «Они либо с «букетом болезней», либо нетрадиционной ориентации» / 6 февраля
- Мнение: Все на майдан в воскресенье / 6 декабря
- АвтоВАЗ прекратил выпускать пикап ВАЗ-2329 / 24 декабря
- Российский программист создал карту распространения коронавируса / 3 февраля
- Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов работал на СБУ — ИНТЕРСАКС / 27 марта
- Некоторые продукты провоцируют выпадение волос и являются виновниками раннего облысения / 15 декабря
- Слава Рабинович: а иностранный агент – ты / 3 декабря
- Космический корабль Boeing Starliner ошибся орбитой и вращается вокруг Земли: фото и видео / 22 декабря