Der Standard — дружба ОПЕК и России дала первую трещину

Der Standard — дружба ОПЕК и России дала первую трещину

07.02.2020, 16:04, Новости дня

Заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене обернулось поражением для Саудовской Аравии, пишет Der Standard. Москва отклонила предложение Эр-Рияда снизить добычу нефти в качестве реакции на снижение спроса и цен на нефтепродукты из-за распространения в Китае коронавируса, поясняет австрийское издание.


Reuters

Союз стран ОПЕК и Российской Федерации «дал первые трещины», пишет австрийская газета Der Standard.

В частности, РФ отклонила предложение Саудовской Аравии снизить добычу нефти в качестве реакции на снижение спроса и цен на нефтепродукты из-за распространения в Китае коронавируса, поясняет издание.

Об этом средствам массовой информации сообщили участники заседания технического комитета ОПЕК+ в столице Австрии Вене, которое завершилось в четверг после трех дней консультаций, уточняет Der Standard.

«То, что так называемой группе ОПЕК+ не удалось достичь консенсуального решения, — это поражение для Саудовской Аравии, которая де-факто является лидером ОПЕК», — констатирует австрийская газета.

Саудовцы, продолжает издание, «получили от ворот поворот». Чтобы стабилизировать рынок нефти, Эр-Рияд предложил снизить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, и большинство стран ОПЕК поддержало это предложение.

В ходе консультаций стран ОПЕК+ в Вене российская делегация, однако, отклонила предложение Саудовской Аравии, отметив, что пока ещё слишком рано делать выводы о влиянии вспышки коронавируса в Китае на спрос нефти в мире.

Китайская Народная Республика — крупнейший в мире импортёр чёрного золота и занимает второе место по потреблению нефти, напоминает Der Standard.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика