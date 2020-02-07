Der Standard — дружба ОПЕК и России дала первую трещину

Заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене обернулось поражением для Саудовской Аравии, пишет Der Standard. Москва отклонила предложение Эр-Рияда снизить добычу нефти в качестве реакции на снижение спроса и цен на нефтепродукты из-за распространения в Китае коронавируса, поясняет австрийское издание.
Reuters
Союз стран ОПЕК и Российской Федерации «дал первые трещины», пишет австрийская газета Der Standard.
В частности, РФ отклонила предложение Саудовской Аравии снизить добычу нефти в качестве реакции на снижение спроса и цен на нефтепродукты из-за распространения в Китае коронавируса, поясняет издание.
Об этом средствам массовой информации сообщили участники заседания технического комитета ОПЕК+ в столице Австрии Вене, которое завершилось в четверг после трех дней консультаций, уточняет Der Standard.
«То, что так называемой группе ОПЕК+ не удалось достичь консенсуального решения, — это поражение для Саудовской Аравии, которая де-факто является лидером ОПЕК», — констатирует австрийская газета.
Саудовцы, продолжает издание, «получили от ворот поворот». Чтобы стабилизировать рынок нефти, Эр-Рияд предложил снизить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, и большинство стран ОПЕК поддержало это предложение.
В ходе консультаций стран ОПЕК+ в Вене российская делегация, однако, отклонила предложение Саудовской Аравии, отметив, что пока ещё слишком рано делать выводы о влиянии вспышки коронавируса в Китае на спрос нефти в мире.
Китайская Народная Республика — крупнейший в мире импортёр чёрного золота и занимает второе место по потреблению нефти, напоминает Der Standard.
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