В ДНР подсчитали своих погибших с начала конфликта

В Донецкой народной республике насчитали 4,9 тыс. погибших с начала конфликта на востоке Украины, сообщил аппарат уполномоченного по правам человека в республике.

«С начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4901 человек, в том числе 81 ребенок», – отмечается в сообщении на сайте омбудсмена ДНР.

С 1 января по 6 февраля 2020 года в республике погибло шесть военнослужащих ДНР, травмы и ранения различной степени тяжести получили также шесть военнослужащих.

В декабре 2019 года в ООН заявили, что с начала конфликта в Донбассе погибли 3 тыс. 344 мирных жителя, еще более 7 тыс. получили ранения. Сколько из них погибли в ДНР, в ООН не уточнили.

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