Эксперты рассказали, за что производители могут удаленно заблокировать любой гаджет

Блокировке со стороны производителя могут быть подвержены не только телевизоры, но и смартфоны, всевозможные приставки или умные часы, рассказали газете ВЗГЛЯД эксперты по гаджетам.

Компания Samsung заблокировала часть функций своих «умных» телевизоров, которые находятся на территории России. Производитель объяснил это тем, что устройства не получили сертификаты для использования в России.

«Производитель может блокировать различные характеристики, приложения. Это относится не только к телевизорам, но и к смартфонам, различным приставкам. Человек должен быть проинформирован об этом, как-то заранее быть предупрежден производителем еще до приобретения устройства», – говорит генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт объясняет, что устройства блокируются через интернет. И если нужно отключить какие-то функции на территории определенной страны, производитель без труда блокирует их на устройствах, определенных в данном местоположении.

Техноблогер Илья Корнейчук считает, что функция «удаленной блокировки» это своего рода борьба с завозом «серых» гаджетов. Она может быть заложена абсолютно в любом устройстве, и производитель зачастую предупреждает об этом в лицензионном соглашении. Так, например, у смартфона Google Pixel в РФ не работает датчик Soli, а в некоторых странах у умных часов Apple Watch не функционирует датчик кардиограммы.

«В первую очередь у покупателей «серых» устройств возникнут проблемы с сервисным обслуживанием, если гаджет функционирует некорректно. Также купленный гаджет может оказаться подделкой или, опять же, могут быть заблокированы какие-то функции», – говорит Корнейчук.

Чтобы случайно не купить «серый» гаджет, стоит проверить, прошел ли он сертификацию Ростеста, которая подтверждает оригинальность устройства и предназначение для продажи на территории РФ. Также на русском языке должны быть инструкция к гаджету и информация на упаковке. После покупки покупателю обязаны предоставить заполненный гарантийный талон.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий продажу гаджетов, на которых не установлено российское программное обеспечение. Он вступит в силу уже первого июля текущего года.

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