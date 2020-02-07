Героиня статьи о героиновой зависимости на сайте «Батенька» получила год и восемь месяцев колонии

Кузьминский суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам колонии общего режима Анну Глазову, героиню публикации о наркопотреблении в издании «Батенька, да вы трансформер». Как передает «Интерфакс», она признана виновной в незаконном обороте наркотиков (ч.1 ст.228 УК),.
На оглашение приговора Глазова не пришла, ее объявили в розыск. Она с лета была под подпиской о невыезде.
18 декабря 2018 года издание «Батенька, да вы трансформер» опубликовало статью про Глазову под названием «Героин — собственность модели». 20 декабря МВД решило заблокировать статью. «Батенька, да вы трансформер» подало иск к МВД и Роскомнадзору, которые требовали удалить статью с сайта.
1 февраля 2019 года Кузьминский суд Москвы отправил Глазову под арест. В отношении нее возбуждено уголовное дело о «незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств». Позднее ее освободили под подписку о невыезде.
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