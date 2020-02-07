ПО «Маяк» отказалось от проведения тендера на мониторинг блога Навального

Челябинское производственное объединение «Маяк» отказалось от проведения тендера на мониторинг блога Навального. Соответствующее извещение размещено на сайте госзакупок.
ПО «Маяк» занимается изготовлением компонентов ядерного оружия и входит в корпорацию «Росатом». 6 февраля предприятие объявило тендер на мониторинг ряда блогов, в том числе — страницы Алексея Навального.
О «Маяке» в социальных сетях писал челябинский штаб Навального. Объединение также интересовалось сайтами экологических организаций и блогами эко-активистов, обвинявшими предприятие в выбросах радиоактивных веществ в окружающую среду, блогом партии «Яблоко», российского отделения «Гринпис» и другими.
В техзадании «Маяка» отмечалось, что интерактивный отчет подрядчика с результатами мониторинга должен быть доступен сотрудникам «Маяка» круглосуточно.
На «Маяке» в 1957 году произошла серьезная авария. Тогда на комбинате взорвался один из контейнеров с радиационными отходами. В результате в атмосферу попало огромное количество радиоактивных элементов, которые рассеялись на площади в 20 000 квадратных километров.
Советские власти отрицали сам факт взрыва и признали, что он все-таки был, только в 1989 году.
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