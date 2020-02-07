Нардеп Максим Ткаченко: Для начала пускай извинятся депутаты от «Батьківщини» за то, что срывали вчера работу Рады. Приносить извинения Кучеренко я не собираюсь

Нардеп из фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил, что не будет извиняться перед народным депутатом от «Батьківщини» Алексеем Кучеренко за то, что обматерил его 6 февраля во время заседания Верховной Рады.

«Конечно, я не собираюсь приносить извинения. Для начала пускай они (депутаты от «Батьківщини») извинятся за то, что начудили вчера – срывали работу Верховной Рады, шумели, ломали микрофоны спикеру Дмитрию Разумкову, блокировали его работу, а потом орали и пытались сорвать работу вице-спикера Руслана Стефанчука. Это же не просто так произошло на ровном месте. После того, как я попытался успокоить их, Кучеренко отреагировал неадекватно, начал называть нас «малолетними клоунами». Не на ровном месте. Я не подошел к его месту и без причины накричал на него. Это ими была устроена такая провокация. И они получили такую реакцию в ответ», – отметил нардеп.

По его словам, он вступил в перепалку с Кучеренко не ради пиара.

«Ну, в итоге такой мужской разговор и состоялся. Он откровенно провоцировал меня и моих коллег. Я, да, ответил эмоционально. Сожалею об этом. Но это не со зла, не специально и точно не ради пиара. Просто в такой момент, когда люди настолько вызывающе себя ведут, все возможно. Так и получилось. Я потерял контроль. Такое, к сожалению, бывает. Пусть полиция рассматривает его заявление. Я готов общаться с полицией. Но приносить извинения с трибуны Верховной Рады я не буду», – подчеркнул Ткаченко.

Во время ссоры Ткаченко говорил Кучеренко: «Ваше время вышло, идите отдыхать, едьте в санаторий, едьте в Трускавец, отдыхайте». В ответ тот назвал «слуг» малолетними клоунами. «Щас за клоуна, бл…дь… За клоуна вы щас п…зды получите», – заявил Ткаченко. «Я хочу на это посмотреть», – парировал Кучеренко.

Ткаченко окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, а также Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией «Мастер-шоу», которая занималась организацией гастролей известных артистов. На момент избрания в Верховную Раду в 2019 году руководил ООО «Квартал-Концерт».

В октябре 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Кучеренко – народный депутат Украины III, V, VI и IX созывов. Кандидат социологических наук, глава Союза собственников жилья Украины. С 2007-го по 2010 год был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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