Мнение: О чем умолчал генерал Канашенков?

Мнение: О чем умолчал генерал Канашенков?

07.02.2020, 15:53, Разное

Генерал Конашенков рассказал, что сирийцы чуть не сбили Airbus-320, который заходил на посадку в аэропорт Дамаска. Не специально. Израильские истребители нанесли удар по пригороду Дамска.

« При отражении воздушного удара сирийские войска применили комплексы противовоздушной обороны». Вот тут-то и мог быть сбит Airbus-320, но диспетчеры его вывели из опасной зоны и самолет приземлился на авиабазе Хмеймим.

Интересная версия. Но в расписании в расписании прибытий рейсов в аэропорт Дамаска, в ночь с 5 февраля не было самолета из Тегерана.
Возможно, что это был чартерный рейс, который изначально планировал приземлиться именно на взлетно-посадочной полосе авиабазы Хмеймим. Но в таком случае невольно возникает вопрос, кого доставил в Сирию из Ирана это лайнер? Большую группу озеленителей пустыни? Специалистов по культуре Древнего Востока? Иранских мерчендайзеров и промоутеров?
Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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