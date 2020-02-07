Обнаружен специфический ген, влияющий на бесплодие

Исследователи из Японии в ходе недавно проведенного исследования смогли найти ген, который отвечает за формирование половых клеток, таких как яйцеклетки и сперматозоиды. Выяснилось, что подавление данного гена способствует бесплодию.

Авторами столь важного открытия выступили сотрудники Университета Кумамото. Они обнаружили ген мейозин, которые ранее никогда не был изучен специалистами. Выяснилось, что основная функция гена состоит в запуске в организме процесса мейоза – образования репродуктивных клеток. В ходе анализа половых желез мышей эксперты определили, что мейозин одновременно включает сотни генов, отвечающих за образование половых клеток. Подавление гена приводит к бесплодию и самцов, и самок.

Специалисты уже нашли подтверждения того, что данный ген присутствует не только у мышей, но и у людей. Полученные данные помогут в поисках решения проблемы бесплодия.

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