Исследователи расшифровали геном риса басмати

Исследователи расшифровали геном риса басмати

07.02.2020, 15:52, Новости дня

Научные сотрудники Нью-Йоркского университета использовали нанопоровое секвенирование генома и получили генетическую последовательность для двух сортов риса басмати.

Секвенирование генома является сложным процессом, в ходе которого обычно выясняется полная последовательность ДНК организма. Этот процесс очень часто задействуется в ходе изучения растений и улучшения сортов сельскохозяйственных структур. Ранее биологи уже занимались изучением сортов риса басмати, однако тогда использовалось короткое секвенирование, которое не предоставило все последовательности ДНК. Американские специалисты в рамках собственного исследования применили нанопоровое секвенирование.

Полученные данные позволили убедиться в том, что риск басмати является гибридом двух видов данного растения. Выяснилось, что большинство генетического материала в нем происходит из Японии.  



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