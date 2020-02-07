Представлен список номинантов на премию Kinonews 2020

Представлен список номинантов на премию Kinonews 2020

07.02.2020, 15:52, Новости дня

Фаворит в номинации за лучший фильм в этот раз совпадает и с кандидатом на «Оскар» — картина о Первой мировой «1917». Также поборются «Джокер», «Паразиты», «Однажды в Голливуде» и другие.

Творцы этих картин тоже не останутся в стороне и примут участие в номинации лучшего режиссёра.

В сегменте русского кино будут соревноваться :абсолютный рекордсмен отечественного телепроката «Холоп», а также «Текст», «Завод», «Дылда» и «Айка». Режиссеры этих же фильмов также поборются за звание лучшего.

Среди анимационных картин стоит выделить «История игрушек 4», «Эверест», «Как приручить дракона 3», «Потерянное звено» и «Клаус».

Будут и другие номинации среди фильмов, игр, сериалов. С полным списком номинаций вы можете ознакомиться на kinonews.ru.



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