Представлен список номинантов на премию Kinonews 2020

Фаворит в номинации за лучший фильм в этот раз совпадает и с кандидатом на «Оскар» — картина о Первой мировой «1917». Также поборются «Джокер», «Паразиты», «Однажды в Голливуде» и другие.
Творцы этих картин тоже не останутся в стороне и примут участие в номинации лучшего режиссёра.
В сегменте русского кино будут соревноваться :абсолютный рекордсмен отечественного телепроката «Холоп», а также «Текст», «Завод», «Дылда» и «Айка». Режиссеры этих же фильмов также поборются за звание лучшего.
Среди анимационных картин стоит выделить «История игрушек 4», «Эверест», «Как приручить дракона 3», «Потерянное звено» и «Клаус».
Будут и другие номинации среди фильмов, игр, сериалов. С полным списком номинаций вы можете ознакомиться на kinonews.ru.
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