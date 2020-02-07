В России началась разработка телескопа для поиска пришельцев

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов сообщил о начале разработке телескопа для поиска сигналов от внеземных цивилизаций. Астроном посетовал на то, что в настоящее время ученые уделяют недостаточно внимания поиску инопланетных форм жизни, сообщает ToDay News Ufa.

При помощи устройства специалисты планируют улавливать космические лучи и короткие вспышки света, которые могут исходить от рукотворных объектов.Панов отметил, что недавно таким образом было замечено странное изменение свечения звезды Табби в созвездии Лебедя. Проект телескопа получил название «Миллиметрон». Его запуск намечен на 2027 год.

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