Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ за поддержку Мадуро

Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ за поддержку Мадуро

07.02.2020, 15:51, Новости дня

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что угрозы Вашингтона в адрес Москвы и Каракаса призваны поддержать антиправительственные силы в Венесуэле.

«Упомянутые вами заявления американской стороны – не что иное как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей», – сообщил Патрушев, передает РИА «Новости».

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что в РФ «скоро узнают», что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не остается безнаказанной.

Ранее в администрации США предупредили о возможности введения санкций против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с властями Венесуэлы. В ноябре прошлого года американские СМИ сообщали о «тайных поставках» нефти из Венесуэлы.



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