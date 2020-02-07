Пассажир такси в Челябинске изнасиловал водителя

Пассажир такси в Челябинске изнасиловал водителя

07.02.2020, 15:51, Новости дня

Пьяный 19-летний житель Челябинска вызвал такси и изнасиловал женщину-водителя, после чего возил ее по городу и угрожал убийством, сообщили в прокуратуре Ленинского района города.

Такси молодой человек вызвал, чтобы доехать от гостей до дома. Приехала 29-летняя женщина-водитель.

«Она отвезла парня по месту жительства, но он был слишком пьян и не мог войти в подъезд. Тогда женщина решила доставить его обратно к друзьям. По дороге стала жертвой преступления», –  сообщает 74.ru со ссылкой на прокуратуру Ленинского района.

Челябинец изнасиловал водителя, а после начал душить и угрожал убийством. Пострадавшая пыталась достать перцовый баллончик и вырваться из автомобиля, однако пассажир начал угрожать ей заточкой. Женщина позже объяснила, что воспитывает маленького ребенка и боялась, что он осиротеет.

Пассажир пересел за руль и несколько часов ездил с женщиной по городу, после чего отпустил ее. Как выяснилось в суде, челябинец выпустился из колледжа и нигде не работал. Подозреваемого арестовали на два месяца.

Ранее в Алтайском крае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика