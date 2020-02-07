Пассажир такси в Челябинске изнасиловал водителя

Пьяный 19-летний житель Челябинска вызвал такси и изнасиловал женщину-водителя, после чего возил ее по городу и угрожал убийством, сообщили в прокуратуре Ленинского района города.
Такси молодой человек вызвал, чтобы доехать от гостей до дома. Приехала 29-летняя женщина-водитель.
«Она отвезла парня по месту жительства, но он был слишком пьян и не мог войти в подъезд. Тогда женщина решила доставить его обратно к друзьям. По дороге стала жертвой преступления», – сообщает 74.ru со ссылкой на прокуратуру Ленинского района.
Челябинец изнасиловал водителя, а после начал душить и угрожал убийством. Пострадавшая пыталась достать перцовый баллончик и вырваться из автомобиля, однако пассажир начал угрожать ей заточкой. Женщина позже объяснила, что воспитывает маленького ребенка и боялась, что он осиротеет.
Пассажир пересел за руль и несколько часов ездил с женщиной по городу, после чего отпустил ее. Как выяснилось в суде, челябинец выпустился из колледжа и нигде не работал. Подозреваемого арестовали на два месяца.
Ранее в Алтайском крае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку.
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