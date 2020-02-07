Мнения: Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

– Двадцать лет, – мрачно сказал Матвей. – Не, ну куда это годится – двадцать лет уже правит!
– Двадцать лет, – мрачно сказал Матвей. – Не, ну куда это годится – двадцать лет уже правит!
Михаил промолчал. Понятно было, о ком речь.
– Всем народом за ним пошли, – продолжал Матвей. – Все ему поверили! Думали, у него план есть! Да какой план – кругами ходим, великое прошлое забыли!
– И ещё двадцать лет будем ходить, – не выдержал и поддакнул Михаил.
– Ведь были великие стройки, – Матвей посмотрел на свои ладони. – Сколько всего создали! Меня один раз ехидно спросили – что, мол, камень таскаешь? А я в ответ – нет, храм строю!
– Помню, – вздохнул Михаил. – Уел ты его тогда…
– Двадцать лет, – продолжал сокрушаться Матвей. – Наобещали нам манны небесной…
– И как тебе манна? – усмехнулся Михаил.
– Зубы уже все с неё выпали, – горько сказал Матвей. – И никаких великих строек. Никакого времяпровождения культурного после работы! Никакого отдыха старикам! Молодежь растет – хрен знает, чего себе думает… Воинственность нагнетает! И ещё со всеми соседями нас поссорил, ты уж поверь, две тыщи лет пройдёт – на нас будут косо смотреть, во всех грехах обвинять! А сам-то! Помнишь, недавно исчезал, вернулся — всё лицо своё прятал… Знаешь отчего? Загорелый! Отдыхал, втайне от народа. А нам говорят, что работал!
– Это ты, похоже, Лехаима наслушался, – ввернул Михаил, – а все знают, что он золотому тельцу поклоняется.
– Я просто хочу знать, что живу в великой стране, – хмуро сказал Матвей. – Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу!
Он вздохнул, оправил хитон и встал, отряхнул с сандалий песок пустыни.
– Ну пошли, послушаем, что там снова будет Моисей задвигать…
Друзья двинулись к шатрам. Шёл тринадцатый век до нашей эры…
Источник: Блог Сергея Лукьяненко
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мэр Антальи приютил спасенного из-под завалов котика и завел ему страницу в Твиттере / 7 февраля
- Аксенов оценил масштаб запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту / 25 декабря
- Кокорин отреагировал на вывод из основного состава «Зенита» / 28 января
- С химфака МГУ эвакуировали 800 человек из-за пожара / 30 января
- Путин настаивает на прямом диалоге между Украиной и представителями ОРДЛО / 10 декабря
- Стало известно об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей их бабушке / 1 февраля
- Милосердие win-win. Дмитрий Гудков о том, почему широкая амнистия нужна и самим властям / 8 февраля
- В Тбилиси выделят миллионы лари на реабилитацию Московского проспекта / 6 февраля