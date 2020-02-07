У берегов Эстонии затонул российский траулер

Российский рыболовный траулер затонул в ночь 7 февраля у берегов Эстонии, семерых членов экипажа удалось спасти, сообщает ERR.
У траулера вышло из строя рулевое управление. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту было потеряно электропитание.
Центр морской охраны Эстонии организовал совместную спасательную операцию с финскими коллегами; о терпящем бедствие траулере сообщили находившимся поблизости судам.
Первым на помощь прибыл танкер под либерийским флагом, обнаруживший в воде спасательный плот, находившихся в нем людей подняли на борт. Двоих пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки. Эстонский полицейский вертолет доставил остальных пятерых членов экипажа в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллинне.
Все члены экипажа – граждане Российской Федерации.
Капитан судна Виктор Питкевич рассказал ERR, что спасатели действовали профессионально.
По его словам, причиной чрезвычайной ситуации стало поступление воды в рулевой отсек по неизвестным причинам. Траулер осуществлял переход из Санкт-Петербурга в Калининград, шел пустым. «Никакого столкновения не было, но погодные условия были на пределе для этого судна – высокая волна, обледенение», – отметил Питкевич.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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