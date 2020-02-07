В Instagram расплодились «клоны» Кадырова

В Instagram расплодились «клоны» Кадырова

07.02.2020, 15:38, Новости дня

В социальной сети Instagram активно распространяются фейковые страницы якобы главы Чечни Рамзана Кадырова, авторы раскручивают свои аккаунты, используя имя руководителя региона, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, на одной из таких страниц даже объявлен конкурс, по результатам которого победителя ждет вознаграждение в три миллиона рублей.

В пресс-службе заверили, что Кадыров не имеет отношения к данной странице, отметив, что ссылки на подлинные аккаунты Кадырова размещены на официальном портале главы и правительства республики. Также там можно увидеть список фейковых страниц, ведущихся от имени Кадырова.

В конце 2017 года профиль Кадырова в Instagram перестал работать. Комментируя ситуацию с блокировкой его страниц в соцсетях, Кадыров отметил, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки читают его посты.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика