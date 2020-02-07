В Instagram расплодились «клоны» Кадырова

В социальной сети Instagram активно распространяются фейковые страницы якобы главы Чечни Рамзана Кадырова, авторы раскручивают свои аккаунты, используя имя руководителя региона, передает РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, на одной из таких страниц даже объявлен конкурс, по результатам которого победителя ждет вознаграждение в три миллиона рублей.
В пресс-службе заверили, что Кадыров не имеет отношения к данной странице, отметив, что ссылки на подлинные аккаунты Кадырова размещены на официальном портале главы и правительства республики. Также там можно увидеть список фейковых страниц, ведущихся от имени Кадырова.
В конце 2017 года профиль Кадырова в Instagram перестал работать. Комментируя ситуацию с блокировкой его страниц в соцсетях, Кадыров отметил, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки читают его посты.
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