Рекорд Гвардиолы пал. Клопп снова назван лучшим тренером премьер-лиги

Английская премьер-лига назвала наставника английского "Ливерпуля" Юргена Клоппа лучшим тренером января. Таким образом, немецкий специалист уже пятый раз в нынешнем сезоне удостоен подобной чести. По этому показателю он стал рекордсменом АПЛ.
В январе 2020 года "красные" под его руководством одержали пять побед из пяти. "Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Англии, набрав 73 очка после 25 игр. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает от лидера на 22 балла.
Напомним, что ранее рекорд АПЛ принадлежал наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле. В сезоне-2017/18 он четыре раза признавался лучшим тренером месяца.
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