«Опасные» российские конфеты запретили в Белоруссии

«Опасные» российские конфеты запретили в Белоруссии

07.02.2020, 15:37, Новости дня

Жевательные конфеты Fruzzy Duo российского производства с превышенным содержанием (в 2,3 раза выше предельно допустимого) транс-изомеров жирных кислот выявили в продаже в Гродно. Сладости запретили продавать, сообщила Гродненская инспекция госстандарта Белоруссии.

Отмечается, что превышение транс-изомеров нарушает требования техрегламентов Таможенного союза о безопасной пищевой продукции, информирует «Интерфакс».

Конфеты Fruzzy Duo, производства подольского АО «Би-энд-би», могут быть внесены в официальный перечень опасной продукции.

Ранее в этот список госстандарт внес  пастилки «Вишневые» и «Сливовые» производства АО «Кондитерская фабрика «Пермская». В них были выявлены нарушения требований техрегламентов по безопасности и маркировке и, в частности, превышено содержание диоксида серы.

С начала года в список попали другие российские кондитерские изделия, рыбные консервы и сок.

В августе Белоруссия ограничила ввоз свинины из России.



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