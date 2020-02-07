Украинских спортсменов «вынудили» выступать на соревнованиях в России

Украинские спортсмены, в отличие от артистов, вынуждены выступать в РФ из-за угрозы лишения очков, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.
«Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе в России, и выступления артистов. Спортсмены не выбирают, выступать им или не выступать. У них есть выбор – получать очки, не получать. Если спортсмен не выступает за рубежом, он автоматически теряет баллы», – цитирует Бородянского агентство «Укринформ».
По его словам, лишение очков из-за отказа выступать на международных соревнованиях ограничивает возможность спортсменов бороться за медали.
Ранее тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике принял решение об участии двух спортсменок в московском этапе Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.
В середине марта 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными». За фактическое участие в соревнованиях призовых не платится, поездки не финансируются и результаты не учитываются при присвоении спортивных разрядов.
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