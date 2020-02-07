Инвалидам, ветеранам, вдовам: Путин подписал указ о выплате 75 тысяч каждому

Глава государства сегодня подписал указ «О единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне».
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне». Согласно указы главы государства, все инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 75 ООО рублей.
Путин поручил правительству произвести все выплаты весной —
с апреля по май. Выплаты получит не только россияне, но и живущие в Латвии, Литве или Эстонии. Обычно единовременные пособия ветеранам ВОВ составляли не более 10 тысяч рублей. Однако Путин решил, что 75-летие Победы, которые россияне будут отмечать 9 мая — особенный праздник, отсюда и сумма выплат.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украинцы с 1 марта не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам – МВД / 2 февраля
- Honda представит в РФ обновленный кроссовер CR-V / 15 декабря
- Аваков: Зеленский сорвался и говорит: «И, господин Лавров, прекратите кивать головой!» / 10 декабря
- Мать двоих детей всю жизнь питалась чипсами и умерла от недоедания / 15 января
- Скончался второй сотрудник ФСБ, раненый на Лубянке, СКР подтвердил фамилию стрелка / 20 декабря
- Захарова сыронизировала над «ошибкой» США в заявлении по Ираку / 7 января
- Экс-журналист «Блокнота» скончался после визита «скорой» и совета «приложить курицу» / 13 декабря
- Математики предложили способ борьбы с пробками / 4 января