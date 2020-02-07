Инвалидам, ветеранам, вдовам: Путин подписал указ о выплате 75 тысяч каждому

Глава государства сегодня подписал указ «О единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне».

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне». Согласно указы главы государства, все инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 75 ООО рублей.

Путин поручил правительству произвести все выплаты весной —

с апреля по май. Выплаты получит не только россияне, но и живущие в Латвии, Литве или Эстонии. Обычно единовременные пособия ветеранам ВОВ составляли не более 10 тысяч рублей. Однако Путин решил, что 75-летие Победы, которые россияне будут отмечать 9 мая — особенный праздник, отсюда и сумма выплат.

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