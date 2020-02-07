97-летний ветеран живет в доме без водопровода и туалета

В Уфимском районе Башкирии 97-летний ветеран Великой Отечественной войны живет в доме, в котором нет ни туалета, ни водопровода. Об этом передает издание bash.news.

Сергей Оловянников всю жизнь живет в частном доме и мечтает иметь квартиру с нормальными условиями — это было бы лучшим подарком к 75-летию Победы.

«Кто об этом не мечтает? И я об этом мечтаю. Будет, не будет, может, и помру — черт его знает, сколько осталось мне жить», — сказал он.

Пожилой человек моется в бане, которую сам построил почти 50 лет назад. В доме вместе с ним живут сын и сноха, но ветерану трудно.

«Туалет на улице. Конечно, тяжело, что говорить», — поделился он.

Сергей Петрович Оловянников добровольцем ушел на войну в 1942 году. Он участвовал в освобождении Европы, получил серьезное ранение под Будапештом. После второго ранения в 1944-м уже не смог продолжить службу, лежал в госпиталях. Вернувшись домой, построил дом, где сейчас и живет.

Ранее Блокнот писал о том, что Путин подписал указ о выплате 75 тысяч инвалидам, ветеранам ВОВ, вдовам.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет