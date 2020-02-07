Задержан замглавы Генштаба Халил Арсланов, его подозревают в мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей

Задержан замглавы Генштаба Халил Арсланов, его подозревают в мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей

07.02.2020, 15:35, Новости дня

Военного подозревают в закупке раций из Китая под видом передовых российских разработок.

Силовики задержали Халила Арсланова, заместителя главы Генерального штаба ВС России. Военному в конце января предъявили обвинение по двум случаям мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) в рамках дела «Воентелекома».

Генерал-полковника привезли на допрос в Главное военное следственное управление СКР, а оттуда он отправился в 235-й гарнизонный военный суд, который примет решения об избрании меры пресечения.

Уголовное дело, по которому проходит Арсланов, возбудили еще в 2013 году – вскрылись хищения при заключении государственного контракта на ремонт специализированной боевой техники.

Фигурантами дела являются также экс-глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, глава управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и руководитель первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все пятеро уже признали свою вину в причастности к хищениям, в том числе при приобретении средств связи на сумму свыше 6,5 млрд руб. Они в ходе расследования дали показания на замначальника Генштаба.

Одним из эпизодов дела в отношении Арсланова стала закупка китайских радиостанций под видом передовых российских разработок. Как установило следствие, на китайской технике просто заменяли этикетки.



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