Жителям сел прислали квитанции на оплату вывоза мусора, а про контейнеры забыли

Около 80 рублей должен заплатить живущий в селах Курганской области за вывоз мусора, хотя его до сих пор ни разу не вывезли.

То ли поиздеваться, то ли пошутить хотел региональный оператор «Чистый город», когда выслал жителям Сафакулевского района (Курганская область) счета за вывоз мусора. И сумма немаленькая для сельчан – с человека (!) по 79,54 рубля. Да ладно небожеская сумма. Парадокс заключается в том, что в селах нет ни одного контейнера для мусора, сообщает Ura.ru. Люди стали активно обсуждать это безобразие. Один из жителей назвал это беспределом, другие «подлили масло в огонь», написав, что вообще не дождались машину для вывоза мусора в мешках. Житель района Рифат Фатхуллин обратился к оператору, а ему пообещали приостановить начисления. Но больше всего возмущалась живущая в Сафакулево Ольга Малева-Киреева с соседями, улицу которых вообще не включили в логистику по вывозу мусора. Тащить мусор по деревне – задалась она вопросом.

В районной администрации не стали отпираться, что контейнеры есть не везде, но продолжают стоять на своем – мусор вывозится регулярно. Замглавы Сафакулевского района по строительству и ЖКХ Рашид Гильманов предложил выложить все жалобы мобильной группе «Чистого города», которая будет работать с селами. К слову сказать, инициативу правительства наказывать за безосновательное повышение услуг ЖКХ пока еще не пролоббировали, а зря. Это позволит сделать тарифы прозрачными и не наживаться на гражданах.

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