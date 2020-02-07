В Тюмени умершего младенца выбросили на помойку

Ведется поиск матери ребенка.

Работники мусоросортировочного завода «Тюменского экологического объединения» нашли среди отбросов на конвейерной ленте труп мертвого новорожденного с плацентой и пуповиной.

Страшная находка была сделана в среду, 5 февраля. Младенцу было около суток отроду.

Специалисты завода немедленно вызвали полицейских. Ведется поиск матери малыша, ее подозревают в совершении убийства.

Подобная история случилась в Тюмени в мае 2019 года. Тогда труп ребенка был найден на другом мусоросортировочном заводе на Велижанском тракте.

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