В Тюмени умершего младенца выбросили на помойку

Ведется поиск матери ребенка.
Работники мусоросортировочного завода «Тюменского экологического объединения» нашли среди отбросов на конвейерной ленте труп мертвого новорожденного с плацентой и пуповиной.
Страшная находка была сделана в среду, 5 февраля. Младенцу было около суток отроду.
Специалисты завода немедленно вызвали полицейских. Ведется поиск матери малыша, ее подозревают в совершении убийства.
Подобная история случилась в Тюмени в мае 2019 года. Тогда труп ребенка был найден на другом мусоросортировочном заводе на Велижанском тракте.
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