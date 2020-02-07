Глава Минэнерго с чиновниками не долетели до Сочи: в самолете нет топлива

Глава Минэнерго с чиновниками не долетели до Сочи: в самолете нет топлива

07.02.2020, 15:34, Новости дня

Из-за штормового ветра самолет с частью делегации вынужден был сесть в Минводах, а там не оказалось топлива для дозаправки.

Сегодня в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят серьезные переговоры. Глава белорусского государства даже назвал их «моментом истины». Президент Белоруссии прибыл в Сочи и уже даже главы двух государств успели позавтракать и начать обсуждение сложных вопросов, но без ряда российских чиновников и журналистов. Оказалось, что часть делегации никак не может попасть на переговоры.

Однако самое интересное заключается в причине опоздания на важную встречу. Как сообщает «КП» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, график сорвался из-за непогоды. Из-за сильного ветра самолету, в котором летели глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич и другие члены делегации, вынужден был приземлиться вместо Сочи в Минводах. А вот когда борт вылетит к место назначения – пока неизвестно.

«Наш план минимум — это заправиться, потому что у нас нет топлива», — признался Песков.

Кому скажешь, не поверят: для министра энергетики России не нашлось топлива. А ведь на встрече как раз одним из вопросов стоит поставка нефти Белоруссии. Лукашенко накануне как раз жаловался, что РФ недодала «черного золота».  



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