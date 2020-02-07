Гимнастка Солдатова объяснила, почему с порезом попала к психиатрам

Чемпионка мира вышла из больницы, говорит, что чувствует себя прекрасно.
Чемпионка мира по художественной гимнастике 7 февраля наконец покинула больницу Склифосовского, где лежала в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств. При этом накануне спортсмена записала видео, в котором уверяла, что просто порезала руку, а все подозрения в попытке самоубийстве лишены под собой оснований.
Солдатова уверяет, что виной всему ошибка из-за некомпетентности врачей. «Это просто по огромнейшей ошибке. То есть я вообще ехала на тренировку», – заявила гимнастка в разговоре со СМИ.
По словам Солдатовой, она в шоке, что можно было такое придумать и в такое поверить.
Затем девушка повторила то, что произносила вчера в своем видеообращении в Instagram – что она гимнастка, никогда себе не готовила, на кухне не профи и поэтому порезалась.
В заключение Солдатова сообщила, что чувствует себя прекрасно и едет на тренировку.
Четырехкратная чемпионка мира попала в больницу 5 февраля с порезами руки. Сперва она находилась в Морозовской, затем ее перевели в НИИ Склифосовского. Появившиеся слухи сама Солдатова опровергла.
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