Гимнастка Солдатова объяснила, почему с порезом попала к психиатрам

Чемпионка мира вышла из больницы, говорит, что чувствует себя прекрасно.

Чемпионка мира по художественной гимнастике 7 февраля наконец покинула больницу Склифосовского, где лежала в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств. При этом накануне спортсмена записала видео, в котором уверяла, что просто порезала руку, а все подозрения в попытке самоубийстве лишены под собой оснований.

Солдатова уверяет, что виной всему ошибка из-за некомпетентности врачей. «Это просто по огромнейшей ошибке. То есть я вообще ехала на тренировку», – заявила гимнастка в разговоре со СМИ.

По словам Солдатовой, она в шоке, что можно было такое придумать и в такое поверить.

Затем девушка повторила то, что произносила вчера в своем видеообращении в Instagram – что она гимнастка, никогда себе не готовила, на кухне не профи и поэтому порезалась.

В заключение Солдатова сообщила, что чувствует себя прекрасно и едет на тренировку.

Четырехкратная чемпионка мира попала в больницу 5 февраля с порезами руки. Сперва она находилась в Морозовской, затем ее перевели в НИИ Склифосовского. Появившиеся слухи сама Солдатова опровергла.

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