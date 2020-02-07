Путин рассказал о переговорах с Лукашенко

Путин рассказал о переговорах с Лукашенко

07.02.2020, 15:31, Новости дня

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в формате один на один заняли полтора часа. Президент РФ сказал, что было затронуто много вопросов, которые представляют взаимный интерес.

После этого должны быть состояться переговоры с участием делегаций, однако погодные условия не позволили им добраться вовремя. Она приедут позже. Поэтому Путин предложил продолжить дискуссию и обсудить текущие дела. Он пообещал "второй раунд" переговоров, после того, как все соберутся в полном составе.

"Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным", — сказал президент России.

По данным ТАСС, самолет специального летного отряда "Россия" с частью российской делегации не смог приземлиться в Адлере из-за сильного попутного ветра и низкой видимости. Было решено уйти на запасной аэродром в Минеральных Водах. После полуторачасовой дозаправки самолет вылетел в Сочи.

На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика