Путин рассказал о переговорах с Лукашенко

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в формате один на один заняли полтора часа. Президент РФ сказал, что было затронуто много вопросов, которые представляют взаимный интерес.
После этого должны быть состояться переговоры с участием делегаций, однако погодные условия не позволили им добраться вовремя. Она приедут позже. Поэтому Путин предложил продолжить дискуссию и обсудить текущие дела. Он пообещал "второй раунд" переговоров, после того, как все соберутся в полном составе.
"Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным", — сказал президент России.
По данным ТАСС, самолет специального летного отряда "Россия" с частью российской делегации не смог приземлиться в Адлере из-за сильного попутного ветра и низкой видимости. Было решено уйти на запасной аэродром в Минеральных Водах. После полуторачасовой дозаправки самолет вылетел в Сочи.
На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Слава из «НеАнгелов» показала папу / 2 января
- Зеленский о названиях улиц и памятников: Давайте не будем вмешивать политику в этот вопрос / 20 января
- Турция стянула военную технику в Идлиб / 7 февраля
- В оккупированном Донецке застрелили одного из главарей боевиков Грина / 21 января
- «Значительное достижение». США поздравили Украину с подписанием договора на транзит газа / 31 декабря
- В Минэнерго ответили на обвинения Матвиенко по «умным счетчикам» / 6 декабря
- В МИД оценили необходимость реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией / 30 января
- Рютте извинился за действия правительства Нидерландов во время Холокоста / 27 января