Мэр Львова предложил РФ обменять прах разведчика Кузнецова на украинцев

Мэр Львова предложил РФ обменять прах разведчика Кузнецова на украинцев

07.02.2020, 15:31, Новости дня

Львовский городской совет рассмотрит вопрос возвращения останков советского разведчика Николая Кузнецова в Россию после того, как на Украину вернут задержанных российской стороной украинцев, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

«Это серьезный вопрос. Потому что пока наши ребята находятся в плену, я считаю, что мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Когда Российская Федерация вернет нам наших ребят… тогда мы будем этот вопрос рассматривать», – сказал Садовой, передает РИА «Новости».

Он отметил, что горсовет Львова решил отложить этот вопрос. Садовой отметил, что тему необходимо обсуждать на уровне СБУ и МИД.

Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960 году, он погиб в марте 1944 года в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей.

В годы войны разведчик Кузнецов собирал информацию среди немецких офицеров для советского руководства, занимался ликвидацией фашистского режима на Западной Украине.

Его племянница и руководство Свердловской области отправили в мэрию Львова письмо с просьбой эксгумировать останки для перезахоронения в России.



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