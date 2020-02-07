Школьнику пришлось встать на колени перед учителем, чтобы его отпустили в туалет

В Перми уволили учителя одной из школ, которого ученик на коленях просил отпустить его в туалет. После этого инцидента мама мальчика обратилась к региональному уполномоченному по правам ребенка.

Как сообщается на сайте омбудсмена, все произошло еще в декабре 2019 года. Учитель технологии наказал нескольких детей за то, что они переговаривались на уроке. Он заставил учеников два урока провести стоя. Во время второго урока один из мальчиков попытался отпроситься, но педагог не позволил ему выйти. Учитель оставался непреклонен даже когда ребенок встал на колени. В итоге мальчик все же вышел из класса без спроса.

Мать ученика попросила уполномоченного разобраться, назвав данную ситуацию "просто недопустимой".

Омбудсмен Светлана Денисова обратилась к начальнику пермского департамента образования Людмиле Сериковой. В школе провели проверку.

"В результате служебной проверки по вопросу нарушения педагогической этики в школе 135 сведения частично подтвердились. В настоящее время трудовой договор с учителем труда расторгнут", – сообщили на сайте омбудсмена.

Ранее 7 февраля стало известно о необычных методах преподавания в одной из школ Уссурийска. Там учительница объясняла классу правила русского языка на примере матерных выражений.

Источник: Вести

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