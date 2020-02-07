Набиуллина считает незначительным влияние коронавируса на экономику России

Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина назвала незначительным влияние ситуации с коронавирусом на экономику России.
Меры по борьбе с коронавирусом частично снизили спрос в экономике Китая, но на другие страны это мало повлияло.
"Ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом. Если говорить о России, влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное", — заявил глава ЦБ на пресс-конференции. Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил о возможном влиянии ситуации с коронавирусом на экономику России. Он ожидает неизбежного снижения доходов от экспорта нефти. Это может повлиять на пополнение резервов и бюджета.
В пятницу, 7 февраля, Совет директоров ЦБ решил снизить ключевую ставку с 6,25 до 6 процентов годовых. По словам Набиуллиной, снижение ставки станет заметным не сразу — "пик эффекта от принятых до сегодняшнего дня решений придется на второе полугодие этого года".
Кредиты станут дешевле и это ускорит рост ВВП.
По оценке ЦБ, экономика РФ завершила адаптацию к новым условиям после кризиса 2014 года.
Как отметила Набиуллиина, "с 2015 по 2019 год макроэкономическая политика, как денежно-кредитная, так и бюджетная, во многом определялась необходимостью адаптировать нашу экономику к резкому изменению внешних условий, которое произошло в 2014 году".
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