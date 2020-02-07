Создано новое средство против тромбов

Международная группа специалистов из РФ и Германии провела исследование, в результате которого им удалось получить новое химической соединение, способное в будущем стать эффективным препаратом против тромбов.
Известно, что одной из наиболее распространенных причин возникновения инфарктов и инсультов является образование тромбов в кровеносных сосудах. Для лечения тромбов сегодня используют огромное количество препаратов, которые не отличаются высокой эффективностью. Именно поэтому российские и немецкие ученые принялись более тщательно изучать проблему формирования тромбов, чтобы найти более эффективные способы борьбы с ней. В итоге они синтезировали новое химическое соединение, действие которого направлено на мембрану, с которой связан гликопротеин.
Проведенные тестирования соединения показали улучшения показателей свертывания крови по сравнению с известными препаратами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Донбассе появился памятник фотокорреспонденту Стенину / 22 декабря
- Песков посоветовал оставить политологам вопрос о «противостоянии» СК и Генпрокуратуры / 20 января
- Guardian — от Джонсона потребовали срочно обнародовать доклад о «российском вмешательстве» / 20 января
- Сборная РФ по хоккею всухую разгромлена финнами / 6 февраля
- Эксперты объяснили внутренние причины массовых беспорядков в Казахстане / 8 февраля
- МИД Украины пригласил посла Польши из-за осуждения чествования памяти Бандеры, Мельника, Ивана и Юрия Лип / 9 января
- Главу Самарского бюро МСЭ предложено исключить из ЕР за слова об инвалидах / 27 января
- Крищенко заявил, что главная версия убийства трехлетнего сына Вячеслава Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца / 2 декабря