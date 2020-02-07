Создано новое средство против тромбов

Международная группа специалистов из РФ и Германии провела исследование, в результате которого им удалось получить новое химической соединение, способное в будущем стать эффективным препаратом против тромбов.

Известно, что одной из наиболее распространенных причин возникновения инфарктов и инсультов является образование тромбов в кровеносных сосудах. Для лечения тромбов сегодня используют огромное количество препаратов, которые не отличаются высокой эффективностью. Именно поэтому российские и немецкие ученые принялись более тщательно изучать проблему формирования тромбов, чтобы найти более эффективные способы борьбы с ней. В итоге они синтезировали новое химическое соединение, действие которого направлено на мембрану, с которой связан гликопротеин.

Проведенные тестирования соединения показали улучшения показателей свертывания крови по сравнению с известными препаратами.

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