Найден новый способ лечения диабета

Сотрудники Университета Британской Колумбии в Ванкувере сообщили, что им удалось разработать новый способ лечения диабета. В основе новой технологии лежат инъекции инсулинопроизводящих клеток прямо в глаза.

На сегодняшний день диабет первого типа считают заболеванием, от которого избавиться нельзя до конца жизни. Тем не менее, ученых это не останавливает, и они продолжают работать над поисками эффективных способов борьбы с заболеванием. Недавно группа специалистов разработала технологию, подразумевающую имплантацию инсулинопроизводящих клеток в глаза пациентов. Эксперименты с лабораторными животными уже показали, что данная технология позволяет сократить потребность в уколах инсулина более чем в два раза.

Насколько известно, в ближайшее время будут организованы и проведены клинические испытания с участием реальных пациентов.

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