Учёный: Шумы Солнца не позволяют внеземным цивилизациям ловить радиосигналы с Земли

Ученый выдвинул гипотезу, согласно которой внеземные цивилизации не смогут получить сигнал с Земли, поскольку он «теряется» в шуме Солнца. Человечество же пока не изобрело технологии для фиксирования и расшифровки сигналов, посланных другими цивилизациями.

По словам сотрудника НИИ ядерной физики МГУ и руководителя научно-культурного центра SETI при совете по астрономии РАН Александра Панова, из-за колоссальных размеров Галактики цивилизации не могут общаться друг с другом напрямую. Вся информация, отправленная кем-либо, накапливается и циркулирует в объеме поля Галактики. Поэтому некоторые цивилизации уже могли давно исчезнуть, а их сигнал только предстоит поймать и расшифровать.

Эксперт отметил, что технологиями радиовещания люди начали пользоваться относительно недавно. Первые сигналы, которым удалось пройти через ионосферу, скорее всего, удалились от планеты на 100 световых лет. В масштабах Млечного Пути, размеры которого превышают 100 000 световых лет, пройденное расстояние считается небольшим.

Кроме того, для поиска следов внеземных цивилизаций, по мнению Александра Панова, нельзя ограничиваться одним только наблюдением за звездами. К исследованиям должны присоединиться специалисты в области астробиологии и астроархеологии. В этом случае можно добиться первых положительных результатов.

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