Приезжий совершил дерзкое разбойное нападение в московском метро

Дерзкий грабеж совершил мигрант, отобравший в столичной подземке смартфон у другого приезжего, сообщили в московском главке МВД. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.
Местом действия стал вестибюль станции "Текстильщики". На кадрах видно, как на остановившегося у эскалатора 47-летнего мужчину в буквальном смысле слова налетает молодой человек, вырывает телефон из рук и начинает махать кулаками. В итоге злоумышленник спустил бывшего владельца телефона по эскалатору, а сам ретировался.
Позже налетчик вместе с приятелем продали смартфон в одном из торговых центров, а деньги потратили. Выйти на их след помогли записи с камер наблюдения.
Подозреваемых взяли под стражу. Стражи порядка не исключают, что они причастны и к другим преступлениям.
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