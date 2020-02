Выборы в США. Кокусы демократов в Айове выиграл открытый гей Буттиджич

38-летний Пит Буттиджич стал победителем кокусов Демократической партии в Айове – первых собраниях избирателей) в ходе отбора кандидата от Демократической партии США на выборы президента в 2020 году. По данным комитета Демпартии в штате, примерно одинаковый показатель с Буттиджичем показал 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Третье место заняла сенатор от Массачусется Элизабет Уоррен, четвертым стал экс-вице-президент Джо Байден.

Буттиджич в своем Twitter призвал демократов присоединяться к созданию движения, которое «объединит нас и одолеет [президента] Дональда Трампа».

Thank you, Iowa!

This is our shot, America. If you are ready to chart a bold new course for the country we love, I am asking you to join us, vote for this vision, and chip in to build the movement that will bring us together and defeat Donald Trump: https://t.co/hsYNYvH3pi pic.twitter.com/QMIRj7zY4R

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 7, 2020

До 1 января Буттиджич был мэром города Саут-Бенд, штат Индиана. Он бывший военный, семь месяцев служил в Афганистане. Владеет семью языками.

В 2015 году в интервью газете South Bend Tribune , заявил, что он гей. В 2018 году Буттиджич и его партнер Честен Глезман поженились.

В январе 2019 года Буттиджич сообщил, что собирается выдвигаться кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2020 года. Официально о начале своей кампании он объявил 14 апреля 2019 года.

Кокусы в Айове сопровождались скандалом. Опрос членов партии прошел еще 3 февраля, но 100% карточек для голосования были подсчитаны только к вечеру 6 февраля. В Демократической партии опровергали вероятность взлома компьютерной сети и ссылались на «технические сбои».

Кокусы республиканцев в Айове, которые также прошли 3 февраля, выиграл Трамп. Его единственным соперником был экс-конгрессмен Билл Уэлд, сообщил телеканал NBC.

11 февраля пройдут первые праймериз Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир. Кандидат от политсилы на выборы будет объявлен в июле.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.

