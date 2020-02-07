В сибирском институте разработали материал для противовирусных масок

Ученые из Института химии и механохимии СО РАН создали материал на основе мальтблауна и ионов серебра. Такие маски будут предназначены для защиты от вирусов и могут использоваться несколько раз.

В обычных медицинских масках используется небольшое количество микроволокон мельтблауна во внутреннем слое. Этот материал обычно пропитывают водоотталкивающей смесью, которая становится неэффективна уже через полтора часа. Маски на основе нового материала, в свою очередь, могут сохранять антибактериальные свойства около десяти часов, самоочищаться, а также использоваться несколько раз. Цена новых защитных средств должна остаться приемлемой.

Опыты показали, что обработанный ионами серебра мельтблаун не пропускает микроорганизмы. Исследователь института Николай Ляхов рассказывает, что испытания проводились на вирусе гриппа А, на стафилококке и E. Coli. Новый материал исследователи сравнили с тканью от респиратора «Лепесток 200» и фильтром обычной медицинской маски. Результаты исследования показали, что мельтблаун с серебром пропускает в десять тысяч раз меньше вирусов.

Эффективен ли мельтблаун, обработанный серебром против коронавируса, пока не известно, так как у ученых не было возможности провести необходимые тестирования. Но при необходимости материал могут выслать для проведения проверки в Китай.

В настоящее время число зараженных коронавирусом больше 31000 человек в 25 странах мира. Скончались от пневмонии 630 человек, а выздоровели более 1500 человек. Для профилактики коронавируса врачи рекомендуют тщательно планировать поездки и по возможности не посещать рынки и культурно-массовые мероприятия с участием животных. Также советуют использовать защитные маски, чаще мыть руки, пить бутылированную воду и есть термически обработанные продукты.

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