Люди с пистолетами пришли ночью в номер к Сергею Минаеву и попросили спеть

Люди с пистолетами пришли ночью в номер к Сергею Минаеву и попросили спеть

07.02.2020, 15:30, Новости дня

В "Судьбе человека" Сергей Минаев, который стал первым диск-жокеем СССР.: до него даже такого понятия в стране не было.

Так что поначалу, когда Минаев только начинал себя пробовать в этом амплуа, он был просто ведущим культмассовых мероприятий, хотя уже тогда заводил публику с пол-оборота.

Когда Сергей организовал первую в СССР крупную дискотеку – это было на стадионе в Лужниках — на нее собралось несколько тысяч человек.

Минаев был не просто ведущим, а поющим диск-жокеем, переделанные тексты зарубежных хитов которого получались столь смешными, что часто становились популярнее оригинала.

Им тогда были очарованы не только юные девушки, но даже дамы в возрасте. Минаев же, как он шутит, "отдал" первую жену другу и своему директору – известному бизнесмену директору, известному бизнесмену Сергею Лисовскому.

Студенческий брак с Анной, рассказывает Сергей, продлился всего полгода – оба были слишком молоды и не готовы жертвовать чем-то ради отношений.

Свою вторую жену — музу и верную спутницу Алену — Минаев встретил в 1984 году, но решился ухаживать за ней только 4 года спустя, когда они вновь случайно встретились в Николаеве. С тех пор, уже больше 30 лет, они вместе.

За эти годы в их жизни было немало курьезных ситуаций.

Сергей, которого особо любили бандиты и "ночные бабочки", вспоминает, как однажды на гастролях ночью к ним в номер, открыв дверь ключом, вошли "ребята с пистолетами".

Поигрывая ими, они попросили "Серегу" посидеть с ними и что-то спеть. Минаеву с женой ничего не оставалось, как встать с кровати и развлекать непрошенных гостей.

Где прошел первый концерт первого в СССР диск-жокея, и сколько на пике славы получал за концерт самый известный ведущий "культмассовых мероприятий"?

После какого особого путешествия родился их с Аленой сын Сергей, и почему в роддоме Минаева встретили крайне неприветливо?

Действительно ли однажды на гастролях жену артиста проиграли в карты? И чем сейчас живет король дискотек?

Об этом и не только Сергей Минаев рассказывает Борису Корчевникову в "Судьбе человека" на телеканале "Россия 1".

Источник: Вести



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