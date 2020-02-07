В сеть попала инсайдерская информация об обновлениях «Ведьмака»

В одном из самых крупных профильных изданий Redanian Intelligence появилась инсайдерская информация об обновлениях «Ведьмака».

Второй сезон обещает подарить нам новое чудовище, а именно лешего. Надо сказать, что в оригинальных книгах Анджея Сапковского по которым и строится сюжет сериала эти персонажи хоть и есть, но в сюжете никакого участия не принимают.

Лешие встречаются в игре «The Witcher III: Wild Hunt», где являются редкими, но очень опасными монстрами. Однако в самом сериале внешний облик существ обещают поменять до неузнаваемости.

Также стало известно, что мы увидим новых ведьмаков. Авторы обещают ужесточить битвы.

Создатели говорят, что в одной из сцен леший станет большой проблемой для кого-то из ведьмаков. Однако подробности нового сезона, все ещё остаются тайной.

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