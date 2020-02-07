В сеть попала инсайдерская информация об обновлениях «Ведьмака»

В сеть попала инсайдерская информация об обновлениях «Ведьмака»

07.02.2020, 15:30, Новости дня

В одном из самых крупных профильных изданий Redanian Intelligence появилась инсайдерская информация об обновлениях «Ведьмака».

Второй сезон обещает подарить нам новое чудовище, а именно лешего. Надо сказать, что в оригинальных книгах Анджея Сапковского по которым и строится сюжет сериала эти персонажи хоть и есть, но в сюжете никакого участия не принимают.

Лешие встречаются в игре «The Witcher III: Wild Hunt», где являются редкими, но очень опасными монстрами. Однако в самом сериале внешний облик существ обещают поменять до неузнаваемости.

Также стало известно, что мы увидим новых ведьмаков. Авторы обещают ужесточить битвы.

Создатели говорят, что в одной из сцен леший станет большой проблемой для кого-то из ведьмаков. Однако подробности нового сезона, все ещё остаются тайной.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика