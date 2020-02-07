Личное: Палаты не нашлось

Те, у кого есть родители пенсионного возраста, должны чётко осознавать: в случае чего, вся медицина для них — только платная.

По какой-то неведомой мне причине, я много раз сталкивалась с ситуацией, когда врач говорит: «Ну, что вы хотите? Возраст», и не лечит пенсионера.



Фото: Соцсети.

В Курсе в больницу загремела 94-летняя бабушка-ветеран. В 16 лет она ушла на фронт, была зенитчицей, сбивала фашистские самолёты, защищая свой родной город.

Прошло 75 лет. Родной город ей отплатил: когда ветеран попала в больницу, её фактически отказались лечить.

Основание было простым — нет результатов УЗИ. У вас не гнойный разрыв кисты на почке, а пиелонефрит. Чем заканчивается подобное? Отвечает внучка ветерана:

«Мне врачи сказали — так как у меня на руках нет результата УЗИ, подтверждающего, что у неё была киста, значит, подозревают простой пиелонефрит, и в дальнейшем обследовании и оперативном лечении нам отказывают. Конечно, возраст — 94 года. Но я знаю, что если это была гнойная киста, а диагностировать это не могут, то разовьётся сепсис, и тогда человека уже не спасти».

94-летнюю бабушку положили в коридоре. Палаты для неё нашлось. Видимо, по логике МинЗдрава, нет смысла лечить ветерана — старая уже, харе, пожила.

Почему я не обвиняю конкретного врача-уролога? Да потому, что он — человек подневольный. Разве только в Курске такое? А в Сыктывкаре или Пензе не так?

Это — система. Я лично многократно слышала сама и читала ваши письма с подобной проблемой, когда пенсионера даже не госпитализирует, если он нуждается в помощи. А если и кладут в больницу, то не особо стараются и спасти — в этом не видят никакого смысла.

Циничная логика мне подсказывает, что да — какой прок от пенсионера или больного ребёнка? Одни расходы, которые никогда не окупятся. Если трудоспособного человека ещё можно попытаться спасти, то старик должен скорее сдохнуть, чтобы государство прекратило платить ему пенсию.

У меня нет в этот раз никаких доказательств своих выводов. Это — личное внутреннее ощущение того, как у нас устроена медицина.

Вы не согласны с моим мнением? Считаете иначе? Расскажите тогда, как вашего старика спасли.

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет