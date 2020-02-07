Российские ученые создали проект-тренажер для отработки тактики современного боя

Российские ученые создали проект-тренажер для отработки тактики современного боя

07.02.2020, 15:21, Разное

Пензенские эксперты представили свою разработку в виде проект-тренажера, позволяющего отрабатывать тактику ведения современного боя. Специальный имитационный моделирующий стенд был изготовлен в рамках нацпроекта «Наука».
Над разработкой проекта совместно работали сотрудники лабораторий факультета автоматизированных информационных технологий Пензенского государственного технологического университета и АО «Радиозавода», принадлежащего ГК «Ростехнологии». Благодаря совместным усилиям ученым удалось апробировать инновационные системы автоматизированного проектирования.

Имитационный моделирующий стенд состоит из интерактивного поля и макетов, воспроизводящих действия российской военной техники и объектов гипотетического противника. Использование проекта позволяет отрабатывать тактику ведения сетецентрических войн с применением робототехнических военных комплексов. Разработка ученых помогает не только повысить оборонную способность страны, но и сохранить ее интеллектуальный потенциал.



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