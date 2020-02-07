Российские ученые создали проект-тренажер для отработки тактики современного боя

Пензенские эксперты представили свою разработку в виде проект-тренажера, позволяющего отрабатывать тактику ведения современного боя. Специальный имитационный моделирующий стенд был изготовлен в рамках нацпроекта «Наука».
Над разработкой проекта совместно работали сотрудники лабораторий факультета автоматизированных информационных технологий Пензенского государственного технологического университета и АО «Радиозавода», принадлежащего ГК «Ростехнологии». Благодаря совместным усилиям ученым удалось апробировать инновационные системы автоматизированного проектирования.
Имитационный моделирующий стенд состоит из интерактивного поля и макетов, воспроизводящих действия российской военной техники и объектов гипотетического противника. Использование проекта позволяет отрабатывать тактику ведения сетецентрических войн с применением робототехнических военных комплексов. Разработка ученых помогает не только повысить оборонную способность страны, но и сохранить ее интеллектуальный потенциал.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рассекречен Huawei P40 Lite из новой флагманской линейки / 14 декабря
- «Кошмар!»: звезду сериала «Ивановы-Ивановы» заморили голодом / 9 января
- Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге / 2 декабря
- Пикантное декольте вдовы Круга свело с ума поклонников / 5 декабря
- Патриарх Кирилл в ходе прощания с Юрием Лужковым назвал его «выдающимся человеком» / 12 декабря
- YouTube удалил видеодоказательство расстрела Небесной сотни… / 30 декабря
- Ученые выяснили, что фобии передаются по наследству / 2 февраля
- Мнение: Античное наследие / 29 января