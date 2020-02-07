Глюкоза пытается определить источник слухов о её разводе с мужем

Глюкоза, или же Наталья Чистякова-Ионова, пытается определить источник слухов о её разводе с мужем. Откровенно рассказав о семейной жизни, она остановилась на своем предположении.

Не стоит считать отношения между супругами идеальными, уверена певица. Мысли о вероятном расставании иногда посещают любящих людей, особенно в моменты разногласий. Вместе с тем успокоившись и проанализировав ситуацию, многие приходят к выводу, что причина ссоры незначительна и не может служить поводом для принятия таких серьезных решений. За 13 лет супружеского стажа близкие люди приходят к умению находить компромиссные решения во имя сохранения семьи, в которой подрастают 12-летняя Лида и 8-летняя Вера, считает артистка. Отношения певицы с мужем Александром Чистяковым построены на взаимной любви и уважении, поэтому даже во время ссоры они не предлагают друг другу так называемой «паузы».

На фоне такой почти идеальной картины удивительными для супругов стали возникшие еще летом слухи о конфликтах и разводе пары. Ошеломленная Чистякова-Ионова долгое время даже не пыталась как-то комментировать абсурдные с её точки зрения утверждения. Позже она предположила, что разыгравшуюся фантазию поклонников вызвала смена её ника в Instagram. Из добрых побуждений во имя удобства пользователей она убрала фамилию мужа, заменив nickname на Glukozamusic. Теперь сетевое имя позволит быстрее и проще найти исполнительницу. Но это решение артистки вызвало волну домыслов со стороны общественности.

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