Героиню статьи о наркотиках объявили в розыск

Героиню статьи о наркотиках объявили в розыск

07.02.2020, 15:19, Новости дня

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск героиню статьи «Героин – собственность модели» Анну Глазову, так как она не пришла на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе суда.

«Подсудимая не явилась на оглашение приговора, она объявлена в розыск постановлением суда от 7 февраля», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Глазову приговорили к одному году и восьми месяцам колонии общего режима.

Следствие началось после публикации в 2019 году статьи «Героин – собственность модели» в издании «Батенька, да вы трансформер», в которой рассказывалось о наркоманке Тэо Логос (Анне Глазовой), десять лет употребляющей тяжелые наркотики. После публикации ее арестовали, а в Сети появилось видео, на котором показана героиновая ломка девушки.

Позже девушку отпустили под подписку о невыезде.

В январе 2020 года Верховный суд признал законной норму, согласно которой СМИ запрещается публиковать положительную информацию о наркозависимых.



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